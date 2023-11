Ascot Resources Ltd. meldete am Freitag die dritte Serie von Untersuchungsergebnissen des Explorationsbohrprogramms 2023 auf dem unternehmenseigenen Goldprojekt Premier. Das Projekt befindet sich auf dem Vertragsland der Nisga'a Nation im produktiven Golden Triangle im Nordwesten von British Columbia.



Die Pressemitteilung fasst die ersten Untersuchungsergebnisse des Oberflächenbohrprogramms dieser Saison zusammen, das zu Auffüll- und Explorationszwecken bei der Lagerstätte Big Missouri, etwa sechs Kilometer nördlich der Mühle Premier, durchgeführt wurde. Die untertägige Minenerschließung bei Big Missouri begann im Jahr 2022; derzeit wird mineralisiertes Material abgebaut und gelagert, während die Erschließung voranschreitet.



Zu den Highlights der Bohrergebnisse zählen:



? 98,84 g/t Au über 6,48 m ab einer Tiefe von 51,5 m in Bohrloch P23-2490, einschließlich 691,50 g/t Au über 0,90 m. Dies ist der zweithöchste Bohrabschnitt aller Zeiten bei Big Missouri und der höchstgradige Bohrabschnitt des Unternehmens auf der gesamten Liegenschaft seit 2015. ? 22,30 g/t Au über 9,72 m ab einer Tiefe von 58,3 m in Bohrloch P23-2484, einschließlich 98,10 g/t Au über 1,91 m; ? 17,72 g/t Au über 5,65 m ab einer Tiefe von 21,4 m in Bohrloch P23-2494, einschließlich 31,90 g/t Au über 1,60 m.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

Die Top 3 Dividendenaktien 2024 In diesem Report stellen wir Ihnen 3 Top-Aktien aus dem Energie-Sektor vor, die Sie unbedingt auf Ihre Watchlist setzen müssen. Lassen Sie sich diese kostenlose Analyse nicht entgehen! Hier klicken