Pyramid hat konsolidierte Ergebnisse für H1'23 veröffentlicht. In einem Conference Call gab CEO Andreas Empl auch erste Einblicke auf die Q3 Zahlen. Zusammenfassend ist Pyramid auf dem besten Weg, die zuvor reduzierte Jahresprognose von EUR 80 Mio. Umsatz und EUR 4-5 Mio. EBITDA zu erreichen. Der Umsatz im ersten Halbjahr lag mit EUR 38,4 Mio. und einem EBITDA von EUR 3,9 Mio. sogar über den vorläufigen Ergebnissen, während sich die Dynamik in Q3 mit einem Umsatz von EUR 15-16 Mio. und einem EBITDA von nur EUR 0,5 Mio. erwartungsgemäß verlangsamte. Zusätzlich zu den sich verschlechternden makroökonomischen Bedingungen leidet Pyramid unter hausgemachten Problemen bei seiner US-Tochter, die die Profitabilität des Unternehmens in H2 belasten werden. Positiv zu vermerken ist, dass Pyramid auch in diesem schwierigen Umfeld weiterhin einen positiven Cashflow ausweist, was AlsterResearchs Analysten als beruhigendes Zeichen werten. Insgesamt bestätigen die Experten ihr Kaufen-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 3,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Pyramid%20AG





