Der Vorstand der fashionette AG (ISIN: DE000A2QEFA1) gibt heute bekannt, dass ein kurzfristiger Vollzug des geplanten Erwerbs der 100 % Beteiligung an der The Platform Group GmbH & Co KG erwartet wird. Nach derzeitigem Stand der Gespräche mit den zuständigen Gerichten nimmt die fashionette AG eine Eintragung der entsprechenden Kapitalerhöhung in den nächsten Tagen an. Mit diesem formalen Schritt wird die neue The Platform Group AG in den Markt treten. Am 06. September 23 wurde auf der außerordentlichen Hauptversammlung beschlossen, The Platform Group GmbH & Co. KG ("TPG") mittels einer Sachkapitalerhöhung ...

