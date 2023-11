Heute im gabb: Um 11:03 liegt der ATX TR mit +0.15 Prozent im Plus bei 7057 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 6.97% ytd). Topperformer der PIR-Group sind FACC mit +3.69% auf 6.325 Euro, dahinter Agrana mit +1.88% auf 14.925 Euro und S Immo mit +1.56% auf 13 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15158 ( -0.23%, Ultimo 2022: 13923, 8.87% ytd). - News von FACC, Wienerberger, Flughafen Wien, Research zu Verbund und Andritz- Nachlese: Social Trading Studienautor Christian Puchinger und laufen wir doch am 11.11. in der Sternenhalle- Kurze zu Lenzing und voestalpine- Unser Robot sagt: CA Immo, Warimpex, FACC und weitere Aktien auffällig; Keegan Viscius führt den 4. Tag in der GGC- Montana Aerospace: Interview mit Group HRO Vicky Welvaert über Geschäftsentwicklung und den ...

