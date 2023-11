Nasdaq Copenhagen A/S: Investeringsforeningen SEBinvest - name change of sub-funds

The name changes below will take effect on Nasdaq Copenhagen as per 9 November 2023. ISIN: DK0016283484 ------------------------------------------------------------- Name: SEBinvest AKL Japan Impact Aktier P ------------------------------------------------------------- New name: SEBinvest AKL SEB Japan Aktier SRI P ------------------------------------------------------------- Short name: SEIJIAP ------------------------------------------------------------- New short name: SEIJASP ------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 39118 ------------------------------------------------------------- ISIN: DK0016002496 -------------------------------------------------------------- Name: SEBinvest AKL Europa Højt Udbytte P -------------------------------------------------------------- New name SEBinvest AKL SEB Europa Aktier SRI P -------------------------------------------------------------- Short name: SEIEHUP -------------------------------------------------------------- New short name: SEIEUASP -------------------------------------------------------------- Unchanged orderbook ID: 3954 -------------------------------------------------------------- For further information please contact Asta Jepsen, Surveillance, tel: +45 33 93 33 66