Staige One hat durch ein Angebot von 243.250 neuen Aktien zu einem Preis von 4,23 EUR pro Aktie knapp über 1 Mio. EUR an Wachstumskapital aufgenommen. Der Gesamtbetrag des eingeworbenen Kapitals blieb aufgrund der schwierigen Marktbedingungen und des geringeren Interesses der Anleger an Small-Cap-Investitionen hinter dem ursprünglichen Ziel zurück. Staige war zuvor durch einen Reverse-IPO an die Börse gegangen, mit dem Ziel, bis zu 8 Mio. EUR aufzunehmen. Trotz der geringer als erwartet ausgefallenen Mittel hält das Unternehmen an seiner Wachstumsstrategie fest und konzentriert sich auf den Ausbau seiner Präsenz in der DACH-Region und die Erschließung weiterer B2C-Möglichkeiten. Das Management ist weiterhin in Gesprächen mit strategischen Investoren, was Raum für mögliche zukünftige Kapitalerhöhungen lässt. Die aktuelle Bewertung von Staige mit einem adj. 24E EV/Umsatz-Multiple von 5,8x spiegelt einen Abschlag von 13% zu vergleichbaren SaaS-Unternehmen mit hohen wiederkehrenden Umsätzen wider. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen daher ihr BUY-Rating mit einem revidierten Kursziel von EUR 6,50 (alt EUR 6,30). Das Unternehmen zielt darauf ab, einen starken Track-Record aufzubauen, bis sich die Marktstimmung verbessert. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Staige%20One%20AG





