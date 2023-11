Frankfurt (www.anleihencheck.de) - US-Staatsanleihen mit zehnjähriger Restlaufzeit rentierten im Durchschnitt des Monats Oktober bei 4,8 Prozent, so Prof. Dr. Jan Viebig, Chief Investment Officer der ODDO BHF SE.Im Euroraum hätten die entsprechenden Renditen zwischen 2,9 Prozent für Bundesanleihen und 4,8 Prozent für italienische BTPs gelegen. Für Anleiheinvestoren, die an die schmale Kost der vergangenen Jahre gewöhnt seien, sei dies ein reich gedeckter Tisch. Sollte man die Einladung an diesen Tisch annehmen? Die Vorsicht der Anleger komme nicht von ungefähr, denn in den Jahren 2022/23 hätten Anleihen unter den hochschnellenden Renditen erheblich gelitten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...