Zürich (ots) -renovero, die Handwerkerplattform von localsearch, engagiert sich als TV-Sponsor der vierteiligen SRF DOK-Serie "Der Traum vom Eigenheim". "Ein Perfect Match für uns", sagt Stefano Santinelli, CEO localsearch. Sendestart der jeweils am Freitagabend laufenden Serie ist am 17. November.In der TV-Serie "Der Traum vom Eigenheim" begleitet SRF DOK vier Familien, die ihren Lebenstraum vom Eigenheim verwirklichen möchten. Dabei erleben die Zuschauerinnen und Zuschauer hautnah mit, welche Glücksmomente die Bauherren und Baufrauen während des Bauprozesses erfahren. Gleichzeitig wird deutlich, wie nervenaufreibend dieser Prozess sein kann - sei es bei der Planung mit den Architekten, auf der Baustelle mit den Handwerkern oder bei der Suche nach einer tragbaren Finanzierung bei der Bank. Gezeigt werden vier Familien auf ihrem abenteuerlichen Weg in die eigenen vier Wände.renovero ist die grösste Handwerkerplattform der Schweiz mit mittlerweile jährlich 65'000 Ausschreibungen. Die Plattform richtet sich an Auftraggeber und Handwerker: Erstere publizieren auf renovero Ausschreibungen, Letztere wiederum geben ihre Offerten ein. Mit dem Ziel, dass es zum Match kommt - d.h., dass sich der Auftraggeber für die eingereichte Offerte entscheidet.Als Architektin hinter renovero steht die Swisscom-Tochter localsearch. "Für uns ist dieses TV-Sponsoring ein Perfect Match - genauso wie dies beim Zusammentreffen von Handwerkern und Auftraggebern auf unserer Plattform renovero der Fall ist. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit SRF DOK und sind gespannt auf die Abenteuer der vier Familien auf ihrem Weg zum Eigenheim", sagt Stefano Santinelli, CEO localsearch."Der Traum vom Eigenheim" wird freitags um 21 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt. Die TV-Serie startet am 17. November mit der Familie Knecht aus dem Berner Oberland, die mit ihrem Projekt eines modernen Holzbaus einem Wechselbad der Gefühle folgt. Die weiteren drei Folgen werden am 24. November, 1. und 8. Dezember ausgestrahlt. Sie handeln von Projekten, die unterschiedlicher nicht sein könnten: einem Mehrgenerationenhaus im Thurgau, einer Villa mit Rustico im Tessin und einem alten Haus im Aargau, dessen Renovationsprojekt anders als geplant verläuft.Über localsearchlocalsearch ist der führende Marketing- und Werbepartner der Schweizer KMU und betreibt bekannte B2C-Verzeichnisplattformen. Das Produktportfolio von localsearch unterstützt Unternehmen dabei, online gefunden zu werden, Neukunden zu gewinnen und diese langfristig zu binden. Mit einfachen und effektiven Lösungen für Onlinemarketing, einer kompetenten Beratung vor Ort und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis trägt localsearch zum Erfolg der Schweizer KMU in der digitalen Welt bei. Mit local.ch und search.ch bewirtschaftet und vermarktet localsearch zudem die reichweitenstärksten Verzeichnis- und Buchungsplattformen in der Schweiz und erreicht mit beiden Plattformen 2.7 Millionen Personen oder jeden vierten Schweizer (Quelle: Mediapulse Online Audience Data, H2 2022). local.ch und search.ch zählen zu den beliebtesten Apps der Schweiz. Zum localsearch Markenportfolio gehören ausserdem die grösste Schweizer Handwerkerplattform renovero, die Gemeinde- und Vereinsplattform Localcities sowie der Branchenvergleichsdienst Vergleich CH.localsearch, local.ch, search.ch, renovero, Localcities und Vergleich CH sind Marken der Swisscom Directories AG. Swisscom Directories AG gehört zu 100 Prozent der Swisscom. Weitere Informationen finden Sie unter localsearch.ch.Pressekontakt:Stefan Wyss, Head of Communicationsmedia@localsearch.ch+41 58 262 76 82Original-Content von: localsearch, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061097/100913102