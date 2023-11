Nach der starken Vorwoche startet der DAX zum Wochenstart am Montag zunächst etwas ruhiger. Auch an der Wall Street deuten die Vorbörslichen Kursindikationen auf eine kleine Verschnaufpause hin. Dank der deutlich besseren Stimmung setzen auch die stark gebeutelten Wasserstoff-Aktie wie Nel und Plug Power zum Rebound an.Der starke November-Auftakt hat sich am Freitag an den US-Börsen mit einem weiteren Gewinntag fortgesetzt. Als Treiber fungierten die monatlichen Arbeitsmarktdaten, die den Gedanken ...

