FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

METALICITY LTD P8O AU000000MCT4

PIVOTAL SYSTEMS CDI/1:1 Q2T AU0000013468

FINDI LTD. QED0 AU0000241036

ARGO GOLD INC. P3U CA04016J1021

VERTICAL PEAK HLDGS U5Z CA92539W1068

AB/FROM ONWARDS 06.11.2023 12:03 CET

