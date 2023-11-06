FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
METALICITY LTD P8O AU000000MCT4
PIVOTAL SYSTEMS CDI/1:1 Q2T AU0000013468
FINDI LTD. QED0 AU0000241036
ARGO GOLD INC. P3U CA04016J1021
VERTICAL PEAK HLDGS U5Z CA92539W1068
AB/FROM ONWARDS 06.11.2023 12:03 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
METALICITY LTD P8O AU000000MCT4
PIVOTAL SYSTEMS CDI/1:1 Q2T AU0000013468
FINDI LTD. QED0 AU0000241036
ARGO GOLD INC. P3U CA04016J1021
VERTICAL PEAK HLDGS U5Z CA92539W1068
AB/FROM ONWARDS 06.11.2023 12:03 CET