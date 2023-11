In der abgelaufenen Handelswoche zeigten die weltweiten Aktienmärkte eine kräftige Reaktion auf die vorangegangene Korrektur. Während der S&P 500 um 5,8 Prozent zulegte (beste Woche seit Jahresbeginn), verzeichnete der DAX mit 3,4 Prozent den stärksten Anstieg seit Ende März. Erstmals seit acht Monaten gelang ihm sogar wieder eine "goldene Gewinnwoche", also fünf Gewinntage in einer Woche. Ein Mix ...

