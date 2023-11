Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4950/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #519 geht es um die neue ATX-Watchlist, die einen Dreikampf um zwei Plätze anzeigt, weiters um News zu FACC, Wienerberger, Flughafen Wien, voestalpine, Lenzing, Research zu Verbund und Andritz. Und: Verlinkt in den Shownotes ist ein Interview mit Montana Aerospace Group HRO Vicky Welvaert über die Geschäftsentwicklung und die Börsepläne für das Energy-Segment Asta. Es wäre, nachdem 4/10 der 20er-Jahre ohne echtem IPO in Wien vorbeigegangen sind, wieder an ...

