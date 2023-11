Zürich (ots) -Am Wochenende wurde Nepal von einem schlimmen Erdbeben heimgesucht. Helvetas hat in der betroffenen Region Jajarkot mit Hilfsaktionen begonnen. Die Schweizer Organisation für Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre Hilfe verteilt Matratzen, Planen, Lebensmittel und Wasserfilter.In Nepal ereignete sich das schwerste Erdbeben seit dem Jahrhundertereignis von 2015. Es bebte in der Nacht auf den 4. November; für die nächsten Tage werden Nachbeben erwartet. Betroffen ist der Nordwesten des Landes, namentlich die Regionen Jajarkot und Rukum.Während die örtlichen Hilfskräfte noch immer nach Überlebenden in den Dörfern suchen, schickt Helvetas gemeinsam mit ihren europäischen Partnern der Alliance2015 erste Hilfsgüter auf den Weg. Vom Erdbeben betroffen ist vor allem die Region Jajarkot, wo achtzig Prozent der Häuser teilweise oder ganz beschädigt wurden. Die Menschen, die ihre Häuser verloren haben, erhalten Matratzen und Planen. Helvetas verteilt zudem Wasserfilter, Nahrungsmittelpakete und Hygieneartikel. Genutzt werden Hilfsgüter, die bei einer lokalen Partnerorganisation für mögliche Katastrophen gelagert waren und jetzt schnell Überleben sichern können.Ärmste Gebiete Nepals betroffen - dringend Hilfe nötigHelvetas ist seit fast siebzig Jahren in Nepal in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Die NGO verfügt über mehr als 200 lokale Mitarbeitende, ist mit lokalen Behörden und Partnerorganisationen gut vernetzt und kann deshalb rasch handeln.Die grösste Herausforderung ist im Moment der Zugang zu den betroffenen Dörfern, nachdem viele Strassen und Wege zerstört worden sind. Noch können nicht alle Bedürftige erreicht werden."Die betroffenen Regionen gehören zu den ärmsten Gebieten Nepals. Der Winter kommt bald, in den höheren Lagen ist es bereits jetzt sehr kalt. Die Menschen werden dringend weitere Hilfe brauchen, um durch den Winter zu kommen", sagt der Landesdirektor von Helvetas in Nepal, Prabin Manandhar.Weitere Informationen zur Tätigkeit von Helvetas in Nepal:Die aktuelle Hilfsaktion in Nepal wird zusammen mit der deutschen Welthungerhilfe und der tschechischen NGO People in Need durchgeführt. Sie sind Teil des europäischen Netzwerks Alliance2015.Pressekontakt:Katrin Hafner, Medienverantwortliche Helvetas, 044 368 67 79, katrin.hafner@helvetas.org.Original-Content von: Helvetas, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000432/100913103