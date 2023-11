Original-Research: Serviceware SE - von Montega AG



Unternehmen: Serviceware SE

ISIN: DE000A2G8X31



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 06.11.2023

Kursziel: 18,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Christoph Hoffmann



Serviceware setzt dynamische Umsatzentwicklung fort und schafft Rückkehr zu positivem EBITDA in Q3



Serviceware hat jüngst Q3-Zahlen vorgelegt, die von einem äußerst starken Wachstum der SaaS-Umsätze sowie einem verbesserten EBITDA geprägt sind. Vertriebsseitig konnte das Unternehmen in Q3 eine zweistellige Anzahl von Neuabschlüssen vermelden, darunter den Gewinn zweier Großkunden für das ITFM-Modul Serviceware Financial. Ebenso schloss SJJ mit Materna, dem (lt. Lünendonk) 12. größten IT-Berater in DE, eine Reselling- und Implementierungskooperation ab, um den Vertrieb von Serviceware Financial zu forcieren.



[Tabelle]



SaaS-Erlöse legen in Q3 deutlich zu: Mit einem SaaS-Umsatz von 15,0 Mio. Euro in Q3/23 hat Serviceware ein Wachstum von 20,4% yoy und beeindruckenden 10,4% qoq erzielt.



[Abbildung]



Auch die Vertragsverbindlichkeiten, die u.E. als Proxy für den SaaS/Service-Auftragsbestand angesehen werden können, stiegen um 78,7% yoy auf 58,0 Mio. Euro (+16,9% qoq).



EBITDA in Q3 im positiven Bereich: Neben dem gestiegenen Umsatzvolumen war die erstmalige Aktivierung von Eigenleistungen (0,3 Mio. Euro) ursächlich für die EBITDA-Verbesserung auf 0,5 Mio. Euro in Q3 (Vj: -0,4 Mio. Euro; Q2/23: -0,2 Mio. Euro). Das bereinigte EBITDA lag somit bei 0,2 Mio. Euro. Während die Entwicklungskosten bislang vollständig in den OPEX enthalten waren, werden nach Unternehmensangaben auch in den Folgeperioden Aktivierungen in gleicher Höher erwartet, sodass die Bottom Line durch diesen buchhalterischen Effekt erhöht wird.



Mittelfristig werden die Abschreibungen die ergebnisseitige Erhöhung ausgleichen bzw. abschwächen. Modellseitig haben wir nun aktivierte Eigenleistungen i.H.v. 1,2 Mio. Euro p.a. sowie Abschreibungen, die eine Nutzungsdauer von drei Jahren unterstellen, abgebildet. Darüber hinaus haben wir unsere Umsatzprognose für das laufende Jahr infolge des starken dritten Quartals leicht erhöht (Umsatz MONe FY23: 91,2 Mio. Euro, zuvor: 88,3 Mio. Euro), unsere EBITDA-Prognose jedoch aufgrund eines höheren Materialaufwands beibehalten. In den nächsten beiden Geschäftsjahren positionieren wir uns zudem ergebnisseitig aufgrund des inflationären Kostendrucks konservativer.



Fazit: Trotz des abkühlenden konjunkturellen Umfelds hat Serviceware im letzten Quartal spürbare operative Fortschritte erzielt. Auch die anhaltenden Vertriebserfolge und die geschlossene Partnerschaft mit dem IT-Dienstleister Materna untermauern die Produktstärke des Softwareherstellers. Mit einem EV von rd. 60 Mio. Euro ist Serviceware derzeit mit dem 1-fachen SaaS-Umsatz (auf annualisierter Basis) bewertet. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel i.H.v. 18,00 Euro.





