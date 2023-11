Beim Bitcoin sind die Bullen los - lohnt es sich auf den Zug noch aufzuspringen? Wie positioniert man sich im Kryptomarkt? Welche Folgen hat die Zulassung eines Bitcoin Spot EFS? und Was ist dann noch vom Halving zu erwarten? Welche Rolle spielen Elliot Waves und Rainbow Charts? Auf all diese Fragen Antwort Oliver Michel, Tokentus in diesem Interview und gibt weiter Hintergrundinformationen zur aktuellem Lage bei Bitcoin, XRP und Co. Hinweis auf InteressenkonflikteDer Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: tokentus.