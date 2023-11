DJ MARKT USA/Wall Street dürfte Gewinnserie fortsetzen

Die US-Börsen dürften mit Gewinnen in die neue Woche starten, die aber kleiner ausfallen dürften als zuletzt. Die Futures auf die großen Aktienindizes deuten eine etwas festere Handelseröffnung an. Stützend wirken weiter die als taubenhaft interpretierten Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell aus der vergangenen Woche und die Arbeitsmarktdaten vom Freitag, die ebenfalls gegen weitere Zinserhöhungen gesprochen hatten. In Reaktion darauf waren die Renditen am Anleihemarkt kräftig gefallen, was vor allem die Aktien des Technologiesektors gestützt hatte.

Am Montag stehen keine Konjunkturdaten von Rang auf der Agenda. Auch die Bilanzsaison legt eine Pause ein. Erst nach der Schlussglocke werden unter anderem NXP Semiconductors und Tripadvisor Zahlen vorlegen. Der deutlich steigende Ölpreis könnte am Montag Branchenaktien nach oben ziehen. Saudi-Arabien und Russland haben mitgeteilt, dass sie ihre jeweiligen Fördermengenkürzungen bis Jahresende beibehalten wollen.

Tesla-Aktien tendieren vorbörslich 2,3 Prozent höher. CEO Elon Musk hat einem Bericht zufolge zu Mitarbeitern gesagt, dass das neue Niedrigpreismodell in dem Werk in Brandenburg hergestellt werden soll. Kodiak Sciences (+12%) profitieren von ermutigenden Ergebnissen einer Medikamentenstudie. Lumen Technologies steigen um 3,6 Prozent. Wie aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht hervorgeht, hat CEO Kate Johnson im Zuge des jüngsten Ausverkaufs 1 Million Aktien der Telekommunikationsgesellschaft erworben.

