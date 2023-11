LAUSANNE, Schweiz, Nov. 06, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT) gab heute bekannt, dass Ameet Mallik, Chief Executive Officer, auf der Jefferies London Healthcare Conference am Dienstag, den 14. November um 10:00 Uhr GMT an einem Kamingespräch teilnehmen wird.



Ein Live-Webcast des Kamingesprächs wird auf der Website von ADC Therapeutics unter ir.adctherapeutics.com auf der Seite "Events and Presentations" im Bereich "Investors" verfügbar sein. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird etwa 30 Tage lang verfügbar sein.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE: ADCT) ist ein weltweit führendes, im kommerziellen Stadium tätiges Unternehmen und Pionier auf dem Gebiet der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (AWK). Das Unternehmen entwickelt seine proprietäre AWK-Technologie weiter, um das Behandlungsparadigma für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren zu verändern.

Das auf CD19 abzielende ADC ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) von ADC Therapeutics erhielt von der FDA eine beschleunigte Zulassung und von der Europäischen Kommission eine bedingte Zulassung für die Behandlung des rezidivierten oder refraktären diffusen grosszelligen B-Zell-Lymphoms nach zwei oder mehr Linien systemischer Therapie. ZYNLONTA befindet sich auch in der Entwicklung in Kombination mit anderen Wirkstoffen und in früheren Therapielinien. Zusätzlich zu ZYNLONTA befinden sich mehrere AWK von ADC Therapeutics in der laufenden klinischen und präklinischen Entwicklung.

ADC Therapeutics hat seinen Sitz in Lausanneund folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn .

ZYNLONTA® ist eine eingetragene Marke von ADC Therapeutics SA.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie "können", "werden", "sollten", "würden", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "zukünftig", "fortsetzen" oder "erscheinen" oder der Verneinung dieser Begriffe oder an ähnlichen Ausdrücken erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den beschriebenen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen können, gehören unter anderem folgende: der Erfolg der aktualisierten Unternehmensstrategie des Unternehmens, einschliesslich der operativen Effizienz, des Kapitaleinsatzes und der Priorisierung des Portfolios; die Fähigkeit des Unternehmens, den Rückgang der Gesamtbetriebskosten für 2023 und 2024 zu erreichen, die erwartete gesicherte Finanzierung bis Mitte 2025, die Wirksamkeit der neuen Strategie der kommerziellen Markteinführung, Wettbewerb durch neue Technologien, die Fähigkeit des Unternehmens, die Vermarktung von ZYNLONTA® in den USA fortzusetzen und künftige Einnahmen daraus zu erzielen; die Fähigkeit von Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi®), ZYNLONTA® im Europäischen Wirtschaftsraum erfolgreich zu vermarkten und Marktakzeptanz, angemessene Kostenerstattung und künftige Einnahmen daraus zu erzielen; die Genehmigung des von Overland ADCT BioPharma eingereichten BLA für ZYNLONTA® durch die NMPA in China und künftige Einnahmen daraus; die Fähigkeit unserer strategischen Partner, einschliesslich Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation, die behördliche Zulassung für ZYNLONTA® in ausländischen Rechtsordnungen zu erhalten, sowie der Zeitpunkt und die Höhe künftiger Einnahmen und Zahlungen an uns aus solchen Partnerschaften; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Produkte in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften zu vermarkten; die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Auswirkungen des Infrastructure Investment and Jobs Act; der Zeitplan und die Ergebnisse der Forschungsprojekte oder klinischen Studien des Unternehmens oder seiner Partner, einschliesslich LOTIS 5 und 7, ADCT 901, 601 und 602, die eventuellen Auswirkungen des Abbruchs der LOTIS-9-Studie, von Massnahmen der FDA oder ausländischen Zulassungsbehörden in Bezug auf die Produkte oder Produktkandidaten des Unternehmens; der Zeitplan und das Ergebnis von Zulassungsanträgen für die Produkte oder Produktkandidaten des Unternehmens; die Fähigkeit, klinische Studien innerhalb der erwarteten Fristen abzuschliessen, wenn überhaupt; voraussichtliche Einnahmen und Ausgaben; die Schulden des Unternehmens, einschliesslich Fazilitäten von Healthcare Royalty Management, Blue Owl und Oaktree, sowie die durch diese Schulden auferlegten Beschränkungen der Aktivitäten des Unternehmens, die Fähigkeit, solche Schulden zurückzuzahlen, und die erheblichen Barmittel, die zur Bedienung dieser Schulden erforderlich sind; die Fähigkeit des Unternehmens, finanzielle und andere Ressourcen für seine Forschungs-, Entwicklungs-, klinischen und kommerziellen Aktivitäten zu erhalten. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F und in den anderen regelmässigen Berichten und Einreichungen des Unternehmens bei der Securities and Exchange Commission. Diese Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Erfolge oder Aussichten erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Aussichten abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Das Unternehmen warnt Anleger davor, sich über Gebühr auf die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu revidieren oder zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

KONTAKTE:

Investoren

Eugenia Litz

ADC Therapeutics

Eugenia.Litz@adctherapeutics.com

+44 7879 627205

+1 908-723-2350