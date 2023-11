Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz sinken am Montagmittag um rund zwei Cent bzw. Rappen je Liter. Der Inlandsmarkt vollzieht damit die Börsenbewegung vom Freitag nach. Die Tagestendenz der Ölpreise am Montag ist zunächst aufwärtsgerichtet, was weitere Heizölpreisrückgänge unwahrscheinlich macht und Kunden mit Bedarf zur Tat schreiten lässt. Nach einer umsatzschwachen Vorwoche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...