Zürich (www.anleihencheck.de) - Die steigenden Zinsen sowohl am Geldmarkt wie auch bei langfristigen Anleihen führen zu einem beschleunigten Abfluss von Kundengeldern bei den Banken und damit zu einer rückläufigen Kreditvergabekapazität, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management.Neben einer seit längerem global anhaltenden Nachfrageschwäche im Verarbeitenden Gewerbe komme damit ein weiterer negativer Faktor auf viele Unternehmen zu: Die Kreditmaschinerie beginne zu stocken. Gleichzeitig beginne sich der bisher sehr robuste Dienstleistungssektor in den USA und Europa abzuschwächen. Damit könne es zu einer Bremswirkung an den Arbeitsmärkten und auch bei der Konjunktur kommen. Beides sei an den Finanzmärkten aktuell noch nicht vollständig eingepreist. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...