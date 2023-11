EQS-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Kooperation

S.S. Lazio und SPORTTOTAL geben strategische Partnerschaft für Coaching Lösungen und Integration von KI bekannt Rom, Italien & Köln, Deutschland, 6. November 2023 - Mit einem bedeutenden Schritt, der die Analyse von Fußballspielen auf das nächste Level heben soll, hat der renommierte italienische Fußballclub S.S. Lazio eine strategische Partnerschaft mit dem deutschen Medien- und Technologieunternehmen SPORTTOTAL angekündigt. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, SPORTTOTALs fortschrittliche auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierenden Analyse-Technologien in das Training, die Entwicklung der Spielstrategie und die Förderung von Spielern bei Lazio zu integrieren. Kasar Masood, Technischer Direktor von SPORTTOTAL, äußerte seine Begeisterung für die Partnerschaft: "Diese Partnerschaft verkörpert die Schnittstelle von Sport und fortschrittlicher Technologie. Mit dem sportlichen Erfahrungsschatz von Lazio und unserer modernen Analyse- und KI-Expertise werden wir neue Maßstäbe setzen, wie Fußballvereine Daten zur Talententwicklung und zum Erfolg auf dem Spielfeld nutzen." Die Partnerschaft wird der S.S. Lazio durch die Einbeziehung von Daten in die Analyse der Spielerleistung, bei der Entwicklung der taktischen Spielstrategien und die prädiktive Verletzungsanalyse einen sportlichen Vorsprung verschaffen. Mit Hilfe von KI sollen Trainingspläne optimiert, taktische Entscheidungen verbessert und das Verletzungsrisiko reduziert werden - alles entscheidende Faktoren für jeden erfolgreichen Fußballverein. Claudio Lotito, Präsident von S.S. Lazio, teilte seine Perspektive zur Partnerschaft: "Für uns bei Lazio stand Innovation immer im Vordergrund unserer Strategie. Die Partnerschaft mit SPORTTOTAL bietet uns eine außergewöhnliche Gelegenheit, traditionelle fußballerische Tugenden mit fortschrittlichen technischen Lösungen zu verbinden. Dies ist nicht nur ein Schritt nach vorne für Lazio, es ist ein Sprung in die Zukunft des Fußballs." Die Partnerschaft verspricht auch neue Möglichkeiten zur Einbindung der Fans. Mit der Kompetenz von SPORTTOTAL in den Bereichen Medien und Technologie können sich die Fans von S.S. Lazio auf verbesserte Seherlebnisse, interaktive Funktionen und weiterführende analytische Inhalte freuen. Über S.S. Lazio

Gegründet im Jahr 1900, ist S.S. Lazio einer der prominentesten Fußballclubs in Italien, mit einer reichen Geschichte von Erfolgen sowohl national als auch international. Der Verein kann eine beeindruckende Liste von Titeln vorweisen, darunter 2 italienische Meisterschaften, 1 Europapokal der Pokalsieger, 1 UEFA-Superpokal, 7 italienische Pokale und 5 italienische Supercups. Über SPORTTOTAL

Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Streaming-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Darüber hinaus hat SPORTTOTAL ein eigenes Coaching- und Analysetool entwickelt, dass eine effiziente Weiterentwicklung der Sportler ermöglicht und vor allem von Trainern, Scouts, Spielern und Schiedsrichtern zur Videoanalyse genutzt wird. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC RAVENOL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus ist die SPORTTOTAL AG mit ihrem für die Deutsche Telekom betriebenen Medienhaus "FORTY10" aktiv und betreibt unter anderem den linearen Fernsehsender dabeiTV. Kontakt

