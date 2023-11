In den letzten Wochen und Monaten wurde das Handelsgeschehen bei den Aktien der beiden Windkraftanlagenhersteller Nordex und Vestas von einer hartnäckigen Korrektur dominiert. Zuletzt zeigten sich aber in beiden Aktien hoffnungsvolle Ansätze einer Bodenbildung. Dass sich das Ganze wenige Tage vor der Veröffentlichung der Quartalsergebnisse abspielt, erhöht die Spannung. Bleiben wir zunächst bei der Aktie der dänischen Vestas. Vestas - Am Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...