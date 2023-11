Silber gibt es grundsätzlich im Überfluss. Rund 1,8 Millionen Tonnen wurden bisher entdeckt, so das US Geological Survey. Beim Gold beträgt die Ausbeute nur zirka 244.000 Tonnen. Vergleicht man die Zahlen aus dem vergangenen Jahr, so wurden 26.000 Tonnen Silber, aber nur 3.100 Tonnen Gold gefördert. Von Seiten der Produktion liegt das Verhältnis bei ungefähr 1:8,3, während preislich das Verhältnis bei etwa 1:80 liegt. Da könnte man schon an eine Unterbewertung des Silbers denken. Denn eine ...

