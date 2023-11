Lenzing und der schwedische Zellstoffproduzent Södra haben für ihre gemeinsamen Leistungen in den Bereichen Textil-Recycling und Kreislaufwirtschaft den ITMF Award 2023 in der Kategorie "Internationale Zusammenarbeit" erhalten. Die Auszeichnung wurde im Rahmen der ITMF-Jahrestagung in Keqiao, China verliehen. Der Aufsichtsrat der voestalpine hat den aktuellen AMAG-CEO Gerald Mayer in den Vorstand berufen. Mayer übernimmt die Funktion des Finanzvorstands (CFO) mit Wirkung zum 1. April 2024. Gerald Mayer löst damit Robert Ottel ab, der sein Mandat nicht mehr verlängert hat und die voestalpine AG Ende März 2024 verlässt. (Der Input von BSNgine für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 06.11.)

