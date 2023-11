DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

AIR LIQUIDE FIN.14/24 MTN AGCA FR0011951771 07.11.2023 HZE/EOT

AIR LIQUIDE FIN. 16/24MTN FR0013182839 07.11.2023 HZE/EOT

AIR LIQUIDE 20/25 MTN FR0013505559 07.11.2023 HZE/EOT

