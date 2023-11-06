DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AIR LIQUIDE FIN.14/24 MTN AGCA FR0011951771 07.11.2023 HZE/EOT
AIR LIQUIDE FIN. 16/24MTN FR0013182839 07.11.2023 HZE/EOT
AIR LIQUIDE 20/25 MTN FR0013505559 07.11.2023 HZE/EOT
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AIR LIQUIDE FIN.14/24 MTN AGCA FR0011951771 07.11.2023 HZE/EOT
AIR LIQUIDE FIN. 16/24MTN FR0013182839 07.11.2023 HZE/EOT
AIR LIQUIDE 20/25 MTN FR0013505559 07.11.2023 HZE/EOT