DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BOMBARDIER 19/27 144A BBDA US097751BT78 07.11.2023 HZE/EOT
BOMBARDIER 21/26 144A BBDE US097751BV25 07.11.2023 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BOMBARDIER 19/27 144A BBDA US097751BT78 07.11.2023 HZE/EOT
BOMBARDIER 21/26 144A BBDE US097751BV25 07.11.2023 HZE/EOT