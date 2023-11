News von Trading-Treff.de Apple Aktienanalyse nach den Quartalszahlen. Das Wachstum in China ist wieder intakt, neue MacBooks sind noch schneller, was sagt die Aktie? China-Thema als Stop des Erfolgsweges bei Apple? Apple Inc. ist eines der weltweit bekanntesten und erfolgreichsten Technologieunternehmen. Gegründet im Jahr 1976 von Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne, hat sich das Unternehmen seitdem zu einem Giganten in der Technologiebranche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...