Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag sind drei neue Exchange Traded Funds von Xtrackers auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Die drei neuen ETFs würden unterschiedliche Regionen aus der ISS STOXX Biodiversity Focus SRI Index-Familie abbilden. Der Anlageschwerpunkt liege auf Unternehmen, deren Geschäftsaktivitäten die Biodiversität am geringsten gefährden würden, die als nachhaltig eingestuft würden und sich bemühen würden, ihr Engagement in Kohle und fossilen Brennstoffen zu reduzieren. Anleger*innen könnten zwischen den Regionen USA, Europa und weltweit wählen. ...

