Wien (www.fondscheck.de) - Der Oktober bescherte Aktienfondsbesitzern zwar keinen Crash, Freude kam trotzdem nicht auf, so die Experten von "FONDS professionell".Nahezu alle Fondskategorien hätten den Monat im Minus beendet, wie aus dem aktuellen FONDS professionell Fondsbarometer hervorgehe.Edelmetalle beziehungsweise Fonds, die in Unternehmen investieren würden, die Gold, Silber, Platin und andere seltene Metalle fördern würden, würden bekanntlich ein Eigenleben führen. In den Monatsübersichten des Fondsbarometers finde man sie häufig an den extremen Rändern. Der Zusammenhang sei dabei nicht schwer zu erkennen: Würden Aktien generell gut laufen, sinke das Interesse an den "sicheren Häfen", sobald aber Zukunftsängste eine Rolle spielen würden, werde in Gold & Co. umgeschichtet. ...

