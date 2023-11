Die Aktie des Münchner Biotech-Konzerns ist - trotz des starken Rücksetzers im September/Oktober - mit einem Plus von 135 Prozent der beste deutsche MDAX-Wert 2023. Am Montag klettert Morphosys erneut um drei Prozent und schnuppert an einem neuen Jahreshoch. Bei Ausbruch sind das die nächsten die Ziele.Ein entscheidender Unterschied zwischen dem gescheiterten Versuch im September und den aktuellen Bemühungen, das Jahreshoch vom 21. Juli bei 31,34 Euro zu überwinden, ist das stetig steigende Handelsvolumen ...

