Nach ChatGPT und Bard wirft nun auch Elon Musk einen eigenen Chatbot in den Ring: Grok. Was es damit auf sich hat und ob sich Microsoft und Google nun Sorgen um Konkurrenz machen müssen Er hat es wieder getan: Elon Musk versetzt mit einer Ankündigung das ganze Netz in Aufregung. Die lautet diesmal: Ein eigener Chatbot. Der Tech-Milliardär will sein KI-Startup xAI in seine Social-Media-Plattform "X" (ehemals "Twitter") integrieren, die aber auch als ...

Den vollständigen Artikel lesen ...