InflaRx führt eine Phase-3-Studie zur Wirksamkeit und Sicherheit von Vilobelimab bei Pyoderma Gangrenosum, einer seltenen entzündlichen Hautkrankheit, durch. In den USA hat das Jenaer Biotech-Unternehmen nun den ersten der Probanden in die Studie eingeschlossen. Die weltweite klinische Studie, die in Ländern wie den USA, europäischen Ländern und Australien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...