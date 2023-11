Schadenersatzklage in Buwog-Causa abgewiesen: Die CA Immobilien wurde heute darüber informiert, dass die Klage der Gesellschaft gegen die Republik Österreich und das Land Kärnten (Streitwert 1 Mio. Euro) in 1. Instanz aufgrund der Verjährung der Ansprüche abgewiesen wurde. Man evaluiere derzeit alle möglichen Rechtsmittel und wird diese gegebenenfalls auch ergreifen, so die CA Immo. Hintergrund der Klage ist der Verkauf der Buwog-Wohnungen an die Immofinanz

Den vollständigen Artikel lesen ...