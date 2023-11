Frankfurt (ots) -Im 40. Jahr verleiht die Bruno H. Schubert-Stiftung heute einen der höchstdotierten deutschen Umweltpreise, den Frankfurt Conservation Award 2023 (Bruno H. Schubert-Preis). Im Rahmen einer Abendveranstaltung an der Frankfurter Goethe-Universität wird der Preis in drei Kategorien verliehen: Lehre, Forschung und angewandter Naturschutz.Für ihre herausragende persönliche Leistung in der akademischen Lehre zum Natur- und Umweltschutz wird Prof. Dr. Meike Piepenbring ausgezeichnet. Sie ist Professorin für Mykologie am Institut für Ökologie, Evolution und Diversität der Goethe-Universität Frankfurt.Die amerikanische Ökologin Prof. Dr. Beth Kaplin, die ein Exzellenzzentrum zur Biodiversität an der Universität von Ruanda leitet, wird für ihre Forschung zum Natur- und Umweltschutz geehrt. Und für sein Engagement im angewandten Naturschutz erhält José Carlos Nieto Navarrete den Preis. Er ist Chef der Schutzgebietsbehörde von Peru.Weitere InformationenAusführliche Informationen zu den Preisträgerinnen und dem Preisträger finden Sie hier (https://fzs.org/wp-content/uploads/2023/11/preistraeger_frankfurt-conservation-award-2023_final.pdf). Für Rückfragen, Interviewanfragen mit den Preisträgerinnen und dem Preisträger oder Hintergrundinformationen kontaktieren Sie uns gerne. Fotos der Preisträgerinnen und des Preisträgers sowie Fotos von der Veranstaltung finden Sie zum freien Download unter: https://photos.fzs.org/Press-Photos/Bruno-H-Schubert-Preis-2023 (https://photos.fzs.org/Press-Photos/Bruno-H-Schubert-Preis-2023)Pressekontakt:Bruno H. Schubert-StiftungGabriele Eick, Vorsitzende des Vorstandsc/o Executive CommunicationsTelefon: +49 (0) 170 - 7 91 77 90presse@bruno-h-schubert-stiftung.dehttps://bruno-h-schubert-preis.orgOriginal-Content von: Bruno H. Schubert-Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132625/5642735