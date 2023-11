Frankfurt am Main (ots) -Vom 14. bis 17. November findet in Bremen der Bundeskongress des Ganztagsschulverbandes unter dem Motto "Ganztag gelingt gemeinsam" statt. Das Thema ist hochaktuell: Es ist aus der Forschung und der Praxis an guten Schulen bekannt, dass Zusammenarbeit und Zusammenhalt Schlüssel für guten Ganztag sind. So können am besten die sozialen Kompetenzen von Kindern und Jugendlichen gefördert, Basiskompetenzen gesichert und das Lernen bereichert werden.Auf dem Bundeskongress des Ganztagsschulverbandes vom 14. bis 17. November steht unter dem Motto "Ganztag gelingt gemeinsam" die Teamarbeit im Ganztag im Mittelpunkt. Hier treffen sich mehr als 350 Lehrkräfte und Sozialpädagog:innen, weitere Menschen aus Schulen und Bildungsinstitutionen sowie Ministerien und Behörden aus allen Bundesländern, um gemeinsam über ein zentrales Thema der Bildungspolitik der nächsten Jahre zu diskutieren: den Ganztag. Eine erfolgreiche Ganztagsschule braucht tragfähige Abstimmungen, sinnvolle Arbeitsteilungen sowie wertschätzende Kommunikation und Kooperation. In Vorträgen, zahlreichen Workshops, einer Podiumsdiskussion, Vernetzungstreffen und in mehr als 20 Schulbesuchen wird den Teilnehmenden eine breite Palette an Anregungen gegeben. Daneben werden kollegialer Austausch rund um die Ganztagsschule ermöglicht. Ein abwechslungsreiches Kulturprogramm rundet das Kongressangebot ab.Alle Detailinformationen zum Programm sind auf der Kongresshomepage zu finden: https://www.ganztagsschulkongress2023.de/Die Kongresse des Ganztagsschulverbandes sind seit Jahrzehnten eine Gelegenheit für alle Beteiligten, um sich über die aktuelle Pädagogik in der Ganztagsschule auszutauschen und zu vernetzen.Über den GanztagsschulverbandDer Ganztagsschulverband e.V. wurde 1955 gegründet und setzt sich auf Bundesebene sowie mit mehreren Landesverbänden für gute Ganztagsschulen und Ganztagsangebote ein. Er fördert Diskussionen und Austausch, bringt sich in politische Diskussionen ein und ermöglicht u.a. durch die Zeitschrift "Die Ganztagsschule" den Transfer von Forschungsergebnissen und Praxiserfahrungen in die Breite.Pressekontakt:1. Vorsitzende:Eva ReiterGrund- und Stadtteilschule Alter TeichwegAlter Teichweg 20022049 HamburgTelefon: 040/428977236Email: reiter@ganztagsschulverband.dePresse und Öffentlichkeitsarbeit:Rolf RichterTelefon: 0152/28981426Email: richter@ganztagsschulverband.deWeb: https://www.ganztagsschulverband.deOriginal-Content von: Ganztagsschulverband e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/125591/5642741