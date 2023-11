Bitkom veröffentlicht Leitfaden zur Einführung von Augmented und Virtual Reality in Unternehmen Berlin, 03. November 2023Ob fürs Training an der neuen Maschine, die Schritt-für Schritt-Anleitung zur Wartung oder die Produktpräsentation im Online-Shop - an den unterschiedlichsten Stellen kann heute schon...

Den vollständigen Artikel lesen ...