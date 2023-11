EQS-Ad-hoc: EAMD European AeroMarine Drones AG / Schlagwort(e): Personalie/Hauptversammlung

EAMD European AeroMarine Drones AG: European AeroMarine Drones AG mit neuem Aufsichtsrat



06.11.2023 / 17:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



In der Hauptversammlung der EAMD European AeroMarine Drones AG am 25.10.2023 in Berlin wurden Prof. Dr. Nicolas Raschauer aus Vaduz, Liechtenstein, Visiting Professor an der EHL Lausanne, Schweiz als Vorsitzender, Frau Ulrike Trebesius aus Hamburg, Diplom-Ingenieurin (FH) und der Kaufmann Frank Michael Trenkler aus Görlitz, Geschäftsführer der Trenkler Capital GmbH aus Dresden, für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach Beginn der Amtszeit beschließt, in den Aufsichtsrat gewählt.







Kontakt:

Dr. Marco Metzler

Mitglied des Vorstands



Ende der Insiderinformation



