Die BioNTech-Aktie (WKN: A2PSR2) springt am Montag nach US-Handelsstart in der Spitze um +6,5% auf 102 US$, nachdem das Unternehmen seine Q3-Zahlen veröffentlicht hat. Das Umsatzziel für 2023 musste wie erwartet eingedampft werden. Unter dem Strich ist den Mainzern jedoch ein Kunststück gelungen, mit dem kein Analyst gerechnet hatte. BioNTech vorgestellt BioNTech ist ein deutsches Biotech-Unternehmen mit Sitz in Mainz, das auf die Entwicklung und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...