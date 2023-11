Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, Sie kennen wahrscheinlich den Ausspruch: "Die Bank gewinnt immer". Ähnliches gilt auch für Börsenbetreiber. Denn in jeder Marktphase werden Aktien, Fonds, ETFs oder Rohstoffe gehandelt - und wer an den dafür erhobenen Gebühren verdient, ist der Dienstleister bzw. Handelsplatz. Gerade in turbulenteren Zeiten wie diesen lohnt sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...