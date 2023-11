Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) -WekaIO (WEKA), der Anbieter von Datenplattformen für leistungsintensive Workloads, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im dritten Jahr in Folge als Visionär im Gartner® Magic Quadrant 2023 für verteilte Dateisysteme und Object Storage bezeichnet wurde. Das Unternehmen wurde für seine Software-Lösung WEKA® Data Platform bewertet und für seine umfassende Vision und Umsetzungsfähigkeit ausgezeichnet.Laut Gartner werden bis zum Jahr 2027 60 % der Infrastruktur- und Betriebsleiter hybride Cloud-Bereitstellungen implementieren, gegenüber 20 % Anfang 2023. Bis 2028 werden 70 % der Datei- und Objektdaten auf einer konsolidierten, unstrukturierten Datenspeicherplattform bereitgestellt werden, gegenüber 35 % Anfang 2023.1WEKA hilft vielen weltweit führenden Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die Leistungsbeschränkungen, Latenzengpässe und Ineffizienzen ihrer alten Dateninfrastruktursysteme zu überwinden, um unstrukturierte Daten und leistungsintensive Workloads optimaler zu verwalten und den maximalen Wert aus ihren Daten zu ziehen.Die WEKA-Datenplattform wurde speziell für die Modernisierung von Unternehmensdatenstapeln im Zeitalter der Hybrid Cloud und der generativen KI entwickelt. Ihre fortschrittliche, softwarebasierte Architektur verwandelt stagnierende Datenspeichersilos in dynamische Datenleitungen, die dazu beitragen, datenarme GPUs effizienter zu betreiben und leistungsintensive Workloads wie künstliche Intelligenz (KI), maschinelles Lernen (ML) und High Performance Computing nahtlos und nachhaltig zu unterstützen. Die WEKA-Plattform bietet eine erschwingliche, hohe Leistung in großem Umfang, die vor Ort, in der Cloud, am Edge und in Hybrid- und Multicloud-Umgebungen läuft."Wir fühlen uns geehrt, erneut als Visionär im Gartner Magic Quadrant für verteilte Dateisysteme und Objektspeicherung ausgezeichnet zu werden", sagte Liran Zvibel, Mitbegründer und Chief Executive Officer von WEKA. "Der Aufstieg der generativen KI und die Verbreitung von leistungsintensiven Workloads beschleunigen das Innovationstempo in unvorstellbarem Maße. Es ist eine aufregende Zeit, aber Unternehmen stehen unter zunehmendem Druck, Leistungsengpässe zu beseitigen, die Betriebseffizienz zu verbessern, die Kosten zu kontrollieren und ihre Kohlenstoff- und Energiebilanz zu verbessern. WEKA hat sich verpflichtet, ihnen bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu helfen, damit sie grenzenlos innovativ und kreativ sein können und die immensen Möglichkeiten nutzen können, die sich durch AI, ML und GPU-gestütztes Computing ergeben."Ein kostenloses Exemplar des Magic Quadrant 2023 für verteilte Dateisysteme und Objektspeicher kann bei WEKA angefordert werden (Registrierung erforderlich). Besuchen Sie https://www.weka.io/lp/gartner-magic-quadrant-2023-visionary/, um den vollständigen Bericht zu lesen.[1] Gartner Magic Quadrant for Distributed File Systems and Object Storage, Chandra Mukhyala, Jeff Vogel, Julia Palmer, veröffentlicht am 1. November 2023 - ID G00781198Haftungsausschluss: Gartner befürwortet keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Gartner-Forschungspublikationen geben die Meinung der Gartner-Forschungsorganisation wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Studien ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA sowie international, und MAGIC QUADRANT ist eine eingetragene Marke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.Informationen zu WEKAWEKA führt einen Paradigmenwechsel in der Art und Weise herbei, wie Daten im Zeitalter von Cloud und KI gespeichert, verwaltet und verarbeitet werden. Die WEKA® -Datenplattform ist eine Softwarelösung, die stagnierende Datensilos in dynamische Datenpipelines umwandelt, die GPUs effizient betreiben und leistungsintensive Workloads nahtlos und nachhaltig unterstützen. Ihre fortschrittliche Cloud-native Architektur ist für die Lösung komplexer Datenherausforderungen im großen Maßstab optimiert und bietet 10-100-fache Leistungsverbesserungen in Edge-, Core-, Cloud-, Hybrid- und Multicloud-Umgebungen. WEKA hilft den weltweit führenden datengesteuerten Organisationen, Durchbrüche in der Forschung und Entdeckung zu erzielen und Geschäftsergebnisse zu beschleunigen - darunter 11 der Fortune 50. Das Unternehmen ist in mehr als 20 Ländern weltweit tätig und wird von Dutzenden von erstklassigen Investoren unterstützt. Weitere Informationen finden Sie auf www.weka.io oder auf LinkedIn, Twitter oder Facebook.WEKA und das WEKA-Logo sind eingetragene Marken von WekaIO, Inc. Andere hier verwendete Markennamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2265422/WekaIO_pr_gmq23_btbtb_1200x675.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1796062/WEKA_v1_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/weka-wird-zum-dritten-mal-in-folge-als-visionar-im-gartner-magic-quadrant-fur-verteilte-dateisysteme-und-objektspeicher-fur-das-jahr-2023-ausgezeichnet-301978794.htmlPressekontakt:Medienkontakt: WEKA,media.relations@weka.ioOriginal-Content von: WEKA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163764/5642792