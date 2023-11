DJ Aktien Schweiz zu Wochenbeginn behauptet

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach der Erholungsrally in der Vorwoche hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Montag wenig verändert beendet. Gedämpft wurde die Stimmung etwas von den Ölpreisen, die wieder deutlicher stiegen. Zudem beendeten die Renditen der Langläufer ihren Rückgang und zogen wieder an.

Der SMI verlor 3 Punkte auf 10.577. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursverlierer und sechs -gewinner gegenüber, unverändert schlossen Swiss-Life-Aktien. Umgesetzt wurden 17,95 (zuvor: 17,06) Millionen Aktien.

Die Aktie des Pharmariesen Novartis rückte 1,1 Prozent vor; Roche hinkten mit Abgaben von 0,1 Prozent indessen hinterher. Für die Titel des Index-Schwergewichts Nestle ging es um 0,1 Prozent nach oben.

Einen Blick hatten die Anleger auch auf UBS (-0,5%). Die Großbank wird am Dienstag Zahlen für das dritte Quartal vorlegen. Im Mittelpunkt dürften vor allem Aussagen über die Integration der übernommenen Credit Suisse stehen.

Deutlich nach unten ging es für Geberit (-2,5%) und Sika (-1,2%). Nach den Kursgewinnen in der Vorwoche nahmen die Anleger hier nun aufgelaufene Gewinne mit. Auch Kühne & Nagel und Richemont gaben deutlicher um 1,1 bzw. 0,9 Prozent nach.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/cln

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2023 11:48 ET (16:48 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.