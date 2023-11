PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Montag überwiegend mit Gewinnen geschlossen. Kleine Abschläge gab es in Prag zu sehen, während die Aktienmärkte in Warschau, Budapest und Moskau Zuwächse verbuchen konnten. An den europäischen Leitbörsen ging es zum Wochenauftakt mehrheitlich ins Minus.

In Prag fiel der PX um 0,02 Prozent auf 1381,54 Einheiten. Die Papiere des Energieunternehmens CEZ befestigten sich um 0,6 Prozent. Unter den schwergewichteten Banken verbilligten sich Erste Group um 0,1 Prozent. Die Branchenkollegen Komercni und Moneta Money gingen mit minus 0,4 Prozent bzw. plus 0,2 Prozent in verschiedene Richtungen.

Nach einem Stimmungsaufschwung kurz vor Sitzungsende konnte die Budapester Börse ins Plus wenden. Der Leitindex Bux stieg um 0,11 Prozent auf 57 400,67 Zähler, nachdem er zum Wochenausklang um 1,4 Prozent zugelegt hatte. In der Gunst der Anleger weit oben standen MTelekom mit einem Plus in Höhe von 2,7 Prozent. Bei hohen Handelsumsätzen schlossen OTP Bank 0,2 Prozent tiefer.

In Warschau gewann der Leitindex Wig-20 nach den Freitagsgewinnen um weitere 0,4 Prozent auf 2186,01 Punkte. Der breiter gefasste Wig legte um 0,5 Prozent auf 72 823,52 Einheiten zu. Stalprodukt verbuchten ein Plus von 0,5 Prozent. Umsatzstärkster Wert war die Aktie des Einzelhändlers Dino Poland, die sich um 2,5 Prozent verteuerte.

Die Moskauer Börse konnte sich ebenfalls steigern. Der RTS-Index verbesserte sich um 0,92 Prozent auf 1103,78 Zähler./ste/ger/APA/edh/ngu

