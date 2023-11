The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.11.2023

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.11.2023



ISIN Name

AU000000RBL2 REDBUBBLE LTD

KYG2159A1058 CHINA PROP.GRP LTD HD-,10

SE0008321202 IRRAS AB

XS1844997970 INTL GAME TECH.18/24 REGS

