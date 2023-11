Halle (ots) -Halle - Teils mehr als fünf Millionen Zuschauer lockt der Schlagersänger Florian Silbereisen mit seiner Showserie "Feste" im Ersten vor die Bildschirme. Ende Dezember läuft sein Vier-Jahres-Vertrag mit dem produzierenden MDR aus. Der Versuch einer Vertragsverlängerung ist jedoch am Montag gescheitert. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Dienstagausgabe).Es war bereits der zweite Anlauf: Ursprünglich sollte der MDR-Rundfunkrat einen Silbereisen-Vertrag für die Zeit ab 2024 bereits Anfang Oktober absegnen. Die damalige Intendantin Karola Wille zog die Vorlage jedoch kurzfristig zurück - wegen ungeklärter Rechtsfragen, wie sie laut Aussage von Teilnehmern erklärte. In einer Sondersitzung des Rundfunkrats an diesem Montag wollte sich die MDR-Spitze grünes Licht holen. Wenige Stunden vor dem Treffen sagte Rundfunkratschef Dietrich Bauer jedoch ab. Die Begründung: Zu viele Teilnehmer hätten sich kurzfristig krankgemeldet. Damit stand die Beschlussfähigkeit in Frage. Am 4. Dezember soll es einen dritten Versuch geben - nur drei Wochen vor dem Ende von Silbereisens seit 2020 laufendem Vertrag.Die für den 13. Januar geplante Silbereisen-Show "Schlagerchampions" im Ersten hat die MDR-Geschäftsführung mit einem Trick gesichert. Ein Sendersprecher bestätigte am Montag, dass für diese einzelne Sendung bereits ein Vertrag abgeschlossen wurde. Nach MZ-Informationen zahlt der MDR für die live aus Berlin gesendete Show knapp zwei Millionen Euro. Damit liegt sie geringfügig unter dem Wert, ab dem das Aufsichtsgremium zustimmen muss. "Der Rundfunkrat wurde selbstverständlich über unsere Planungen informiert", sagte ein MDR-Sprecher.Um die Kosten zu senken, hat der MDR bereits die im dritten Programm ausgestrahlten Silbereisen-Shows ab 2024 gestrichen. Die "Feste" im Gemeinschaftsprogramm "Das Erste" will der MDR hingegen weiterhin produzieren.Pressekontakt:Mitteldeutsche ZeitungMarc RathTelefon: 0345 565 4200marc.rath@mz.deOriginal-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5642810