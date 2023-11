Quartalszahlen sind da Im 3. Quartal 2023 verzeichnete BMW höheren Umsatz und Gewinn im Tagesgeschäft als erwartet. Laut der Geschäftsbericht der BMW stieg das Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Jahresvergleich um 18,2 Prozent auf 4,35 Milliarden Euro, trotz des gestiegenen Anteils an noch nicht so profitablen Elektroautos. Jedoch strebt BMW in diesem Jahr, 15 Prozent seiner Fahrzeuge mit Elektroantrieb zu verkaufen, und bis 2026 soll dieser Anteil ...

