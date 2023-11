Nach der besten Woche für die Wall Street herrscht heute die Ruhe nach dem Sturm: die US-Indizes unter dünnem Volumen wenig verändert, nur der US-Nebenwerte-INdex Russell 2000, der am stärksten zulegen konnte, heute mit deutlichen Abgaben. Die Wall Street hat in der Vorwoche so getan, als habe die Fed die Zinsen gesenkt und Liquidität ins ...

Den vollständigen Artikel lesen ...