EQS-Ad-hoc: Westwing Group SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

Westwing Group SE: Erhöhung der Prognose des bereinigten EBITDA für das Geschäftsjahr 2023



06.11.2023 / 21:40 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Westwing Group SE: Erhöhung der Prognose des bereinigten EBITDA für das Geschäftsjahr 2023 München, 6. November 2023 // Die Westwing Group SE ("Westwing" oder "das Unternehmen") hebt die Prognose des bereinigten EBITDA für das Geschäftsjahr 2023 an. Das Unternehmen erwartet nun, im Geschäftsjahr 2023 ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR +13 Mio. und EUR +19 Mio. zu erzielen (bisher: in der oberen Hälfte des Korridors von EUR +4 Mio. bis EUR +13 Mio.). Diese Anpassung ist vor allem darauf zurückzuführen, dass sich der Ausblick für das vierte Quartal 2023 trotz des schwierigen Marktumfelds verbessert hat, da die vorläufigen Oktober-Ergebnisse über den Erwartungen liegen. Die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2023 wird in der oberen Hälfte des Korridors von EUR 390 Mio. bis EUR 440 Mio. bestätigt. Das Unternehmen wird seine Quartalsmitteilung für das dritte Quartal 2023 am 9. November 2023 veröffentlichen. Bezüglich der genauen Definition des bereinigten EBITDA verweisen wir auf die entsprechenden Definitionen im Geschäftsbericht 2022, der auf der Website des Unternehmens verfügbar ist.

Kontakt:

ir@westwing.de



Ende der Insiderinformation



06.11.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com