Nach der jüngsten Erholungsrally haben sich die US-Aktienmärkte zum Wochenauftakt eine Verschnaufpause gegönnt. Dabei stagnierten die breiten Indizes weitgehend. Größere Bewegung gab es hingegen bei mehreren Einzeltiteln, was teilweise auch an den Quartalszahlen lag.Der Dow Jones Industrial schloss am Montag 0,1 Prozent höher bei 34.095,86 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,2 Prozent auf 4.365,98 Zähler nach oben. Der von der Technologiebranche dominierte Nasdaq 100 sank um 0,3 ...

