Aufgrund der wiederholten und hinderlichen Bemühungen von Nymox, die Stimmen der Aktionäre zum Schweigen zu bringen und sich um jeden Preis der Rechenschaftspflicht zu entziehen, wird die am 8. November vorgesehene,außerordentliche Versammlung verschoben

Das CRNSV wird weiterhin entschlossen für alle Aktionäre kämpfen, die gerichtlich angeordnete außerordentliche Versammlung energisch verteidigen und alle verfügbaren rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um sicherzustellen, dass die Stimmen der Aktionäre gehört werden

Der reaktionäre und verzweifelte Versuch von Nymox, die rechtmäßig einberufene, außerordentliche Versammlung des CRNSV auf Kosten der Aktionäre zu stören, unterstreicht die dringende Notwendigkeit einer neuen Führung und eines neuen Boards bei Nymox

Das Unternehmen bedankt sich für die bisher erhaltene große Unterstützung und bittet die Aktionäre um Geduld, während CRNSV weiter für Gerechtigkeit für alle Nymox-Aktionäre kämpft

Das Committee to Restore Nymox Shareholder Value, Inc. ("CRNSV"), das mit dem Ziel gegründet wurde, den Aktionärswert der Nymox Pharmaceutical Corporation (NYMX-F) (das "Unternehmen" oder "Nymox") wiederherzustellen, hat heute die nachstehende Erklärung an die Nymox-Aktionäre bezüglich der ursprünglich für den 8. November 2023 anberaumten, außerordentlichen Aktionärsversammlung (die "außerordentliche Versammlung") herausgegeben. Die außerordentliche Versammlung wurde gemäß dem Gerichtsbeschluss des Supreme Court, Commercial Division, des Commonwealth of the Bahamas ("Bahamas Supreme Court"), der am 5. Oktober 2023 erging (der "Beschluss"), wirksam einberufen. Aus den unten genannten Gründen wird die außerordentliche Versammlung bis zu weiteren Gerichtsentscheidungen verschoben, und CRNSV beabsichtigt, die dringende Veranstaltung der außerordentlichen Versammlung im Namen aller betroffenen Nymox-Aktionäre im Rahmen der bahamaischen Gesetze standhaft und energisch zu verfolgen.

Erklärung von CRNSV an die Nymox-Aktionäre:

"Wir sind zwar enttäuscht, dass die außerordentliche Versammlung aufgrund der wiederholten und hinderlichen Bemühungen von Nymox, sich um jeden Preis der Rechenschaftspflicht zu entziehen, verschoben werden muss, allerdings werden CEO Paul Averback und seine leistungsschwachen Verbündeten im Board uns nicht davon abhalten, die gerichtlich angeordnete, außerordentliche Versammlung energisch zu verteidigen und alle notwendigen rechtlichen Schritte zu unternehmen, um sicherzustellen, dass die Stimmen der Aktionäre gehört werden. Zur Klarstellung: Der Beschluss des Bahamian Supreme Court hinsichtlich der Einberufung der Aktionärsversammlung wurde weder aufgehoben noch wurde die Einberufung der außerordentlichen Versammlung als ungültig erachtet. Es gilt derzeit ein Aufschub bis zur Anhörung des Antrags von Nymox, der darauf abzielt, den Beschluss aufzuheben. Dies wird voraussichtlich zügig geschehen, und wir werden auf dieser Dringlichkeit bestehen und die Aufrechterhaltung des Beschlusses energisch verteidigen. Voreilige und leere "Siege" zu verkünden, ist ein Merkmal unerfahrener und nach innen gerichteter Führung, unter dem Nymox seit Jahren leidet.

Obwohl die außerordentliche Versammlung gemäß des Beschlusses des Bahamian Supreme Court rechtmäßig einberufen wurde, haben Averback und sein unterwürfiger Board von Anfang an versucht, die Stimmen der Aktionäre zu unterdrücken. Der Beschluss des Bahamian Supreme Court ordnete eindeutig die Einberufung einer Aktionärsversammlung durch Nymox an, und falls Nymox die Versammlung nicht einberuft, wäre CRNSV berechtigt dies zu tun. Anstatt das Richtige zu tun und die außerordentliche Versammlung gemäß dem Beschluss einzuberufen, haben Averback und sein Board alle erdenklichen Schritte unternommen, um die Aktionäre zum Schweigen zu bringen und die Durchführung der gerichtlich angeordneten, außerordentlichen Versammlung zu verhindern, u. a. durch die Veröffentlichung wiederholter falscher, irreführender und verächtlicher Erklärungen über CRNSV, die Nominierten und die außerordentliche Versammlung. Am beunruhigendsten, aber auch bezeichnend dafür, wie weit Nymox gehen würde, um nicht die Kontrolle zu verlieren, sind die verächtlichen Erklärungen des Unternehmens, in denen es die Gültigkeit des Beschlusses und die Autorität des Bahamian Supreme Court untergraben, was wir sehr verstörend finden.

Kürzlich hat Nymox vor einem kalifornischen Gericht eine separate Klage gegen CRNSV mit der unverhohlenen Absicht eingereicht, das bahamaische Gericht zu unterlaufen, die außerordentliche Versammlung weiter zu verhindern und dafür zu sorgen, dass die Stimmen der Aktionäre nicht gehört werden. Lassen Sie sich nicht von Nymox' angeblichen Siegesbehauptungen täuschen die einstweilige Verfügung des kalifornischen Gerichts war äußerst eng gefasst und verbietet CRNSV lediglich die Offenlegung oder Verwendung von Informationen, die dem Anwaltsgeheimnis unterliegen. Dies ist gesetzlich immer vorgeschrieben und das CRNSV hat sich stets daran gehalten. Die einstweilige Verfügung verlangt außerdem, dass CRNSV Nymox innerhalb von 30 Tagen bestimmtes "NYMOX-Eigentum" zur Verfügung stellt. Wichtig ist, dass diese einstweilige Verfügung absolut keinen Einfluss auf die Gültigkeit der außerordentlichen Versammlung hat. Trotzdem hat Nymox sie unangemessen genutzt, um das Gericht der Bahamas am vergangenen Freitag in die Irre zu führen, kurz bevor das Gericht der Bahamas über die Aussetzung des Beschlusses entschied.

Trotz des daraus resultierenden "Aufschubs", den das Gericht der Bahamas am Freitag verhängte den das CRNSV konsequent befolgen wird und der vorübergehenden Verschiebung der außerordentlichen Versammlung muss darauf hingewiesen werden, dass der ursprüngliche Beschluss nicht aufgehoben wurde. Wir werden weiterhin dafür kämpfen, dass die Stimmen der Aktionäre gehört werden, egal wie lange es dauert. Wir werden den Beschluss des Bahamian Supreme Court in der vorliegenden Form energisch verteidigen und alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, um sicherzustellen, dass die außerordentliche Versammlung unverzüglich abgehalten wird. Wir haben uns im Namen aller Nymox-Aktionäre unermüdlich dafür eingesetzt, dass die Versammlung überhaupt einberufen wird, und wir werden diese Bemühungen fortsetzen, bis der Gerechtigkeit Genüge getan ist und Sie, die Aktionäre, ein Mitspracherecht über die Zukunft Ihres Unternehmens haben. Wir bedanken uns bei allen Aktionären für ihre Unterstützung, während wir uns weiterhin unermüdlich dafür einsetzen, dass die Stimmen aller Aktionäre gehört werden und im besten Interesse von Nymox als Unternehmen voranschreiten.

Wir fordern Averback und das Board auf, keine weiteren Maßnahmen zu ergreifen, die darauf abzielen, die Ausübung der Aktionärsdemokratie zu behindern. Die Aktionäre als die wahren Eigentümer des Unternehmens haben das Recht, ihre Investitionen zu verbessern und Vertreter zu ernennen, die ihrer Meinung nach am besten geeignet sind, ihr Unternehmen zu führen. Averback und das Board verwenden Ihr Geld, um zu verhindern, dass Ihre Stimmen auf einer außerordentlichen Versammlung gehört werden, die sie eigentlich einberufen sollten. Ihre verzweifelten Bemühungen, die Stimmen der Aktionäre zu unterdrücken und den beunruhigenden Status quo aufrechtzuerhalten, sind ein Zeichen für eine stark fehlgeleitete Führungsmannschaft und ein Board, das zur Verantwortung gezogen werden muss.

Zu diesem Zweck werden wir Sie über wesentliche Entwicklungen im Zusammenhang mit der außerordentlichen Versammlung auf dem Laufenden halten und alle Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass die Versammlung in Übereinstimmung mit dem Beschluss des Bahamian Supreme Court unverzüglich abgehalten wird. Auch wenn wir die Abstimmung vorübergehend aussetzen müssen, können Sie sich darauf verlassen, dass wir wiederkommen werden, und wenn Sie Ihre Stimmrechtsvollmacht bereits zuvor eingereicht haben, bleibt diese gültig.

Wir beabsichtigen hart zu kämpfen und sicherzustellen, dass Ihre Stimmen bei einer gültig einberufenen außerordentlichen Versammlung gezählt werden, damit Averback und das Board für ihr erhebliches und anhaltendes Versagen als Führungskräfte von Nymox zur Verantwortung gezogen werden. Wir werden die bedeutende und ständig wachsende Unterstützung der Mehrheit der Aktionäre und der von ihnen gehaltenen Aktien nicht aufgeben und uns weiterhin für Sie alle einsetzen."

Über das Committee to Restore Nymox Shareholder Value, Inc. (CRNSV)

Das CRNSV wurde von ehemaligen Führungskräften der NYMOX PHARMACEUTICAL CORP ("NYMX-F") mit dem Ziel ins Leben gerufen, den Aktionärswert von NYMOX (das Unternehmen) wiederherzustellen. Im Bestreben, den Einbruch und die Volatilität des Aktienkurses nach der katastrophalen Entscheidung des Delistings vom NASDAQ zu überwinden, hat das CRNSV ein Protestschreiben an alle Aktionäre des Unternehmens geschickt, und es verweist weiterhin auf die mangelnde Führungsarbeit im Unternehmen, seine Unfähigkeit, das Potenzial für wertvolle und vielversprechende Ergebnisse durch eine Beziehung mit einem renommierten globalen Gesundheits- und Spezialpharmaka-Anbieter zu verwirklichen, der über die Expertise verfügt, an der Kommerzialisierung des Produkts des Unternehmens für benigne Prostatahyperplasie (BPH) mitzuwirken, sowie darauf, dass Nymox keine Lösung und keinen Plan für die finanzielle Wiederherstellung des Aktionärswerts vorzuweisen hat. Das CRNSV hat seinen Hauptsitz in Carson City im US-Bundesstaat Nevada und Niederlassungen in London. Unterlagen des CRNSV sind verfügbar unter https://www.crnsv.com/

