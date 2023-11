Mit den kürzlich vorgestellten Projekten von China Tianying steigt die Zahl der geplanten EVx-Vorhaben China auf sieben bei einem Gesamtvolumen von 3,26 GWh oder einem Auftragswert von über 1 Milliarde US-Dollar

Weitere EVx-Projekte bestätigen den strategischen Wert der Schwerkraftspeichertechnologie für China, den größten Energiespeichermarkt der Welt, wo Energy Vault eine Umsatzbeteiligung von 5 Prozent erhält

Der Prozess für den Anschluss an das staatliche Stromnetz wurde im September 2023 für das erste EVx-System in Rudong begonnen, als die letzte 35-kV-Freileitung zum Umspannwerk fertiggestellt wurde

Das EVx-System in Rudong (25 MW, 100 MWh, mit einer technischen Lebensdauer von mehr als 35 Jahren) wird das weltweit erste kommerzielle Schwerkraftspeichersystem für den kommerziellen Betrieb sein, das eine Alternative zu Energiespeichern mit langer technischer Lebensdauer wie etwa Pumpspeicherkraftwerken bietet, auf die derzeit rund 90 Prozent der weltweiten Energiespeicherkapazität entfallen

Wie Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) ("Energy Vault" oder "Unternehmen"), ein führender Anbieter von nachhaltigen Energiespeicherlösungen für den kommerziellen Betrieb, heute mitteilte, plant das Unternehmen die Inbetriebnahme von fünf neuen EVx-Schwerkraftspeichersystemen (Gravity Energy Storage Systems, GESS) von China Tianying Inc. (CNTY) (CN: 000035) im Rahmen der bereits bekannt gegebenen Lizenz- und Royalties-Vereinbarung des Unternehmens mit Atlas Renewable, die eine fünfprozentige Projektumsatzbeteiligung an jedem Projekt vorsieht.

Der Vorstandsvorsitzende von China Tianying, Yan Shengjun, kommentiert: "Die innovative Schwerkraftspeicher-Technologie von Energy Vault trifft in China auf eine starke Nachfrage, da diese Anlagen eine lange Lebensdauer bieten und einen bedeutenden regionalen Wirtschaftsfaktor darstellen, der dazu beiträgt, die staatlichen Anforderungen an die Energiespeicherung zu erfüllen, die mit dem raschen Anstieg der Nutzung von erneuerbaren Energien in China einhergehen. Mit der Inbetriebnahme der ersten 100-MWh-Anlage in Rudong, die wir für die Anforderungen des chinesischen Marktes optimiert haben, freuen wir uns über die rasche Einführung dieser bahnbrechenden Technologie, die uns ermöglichen wird, die auf fossilen Brennstoffen basierenden Kraftwerke leichter durch die intermittierende Stromerzeugung aus Wind- und Sonnenenergie zu ersetzen. Auf diese Weise werden Chinas Übergang in eine saubere Energieversorgung und das Erreichen seiner Ziele der Kohlenstoffneutralität beschleunigt.

Mit dem 100-MWh-EVx-GESS in Rudong und dem 2-GWh-EVx-GESS in Tong Liao in der Inneren Mongolei steigt die Gesamtzahl der bestehenden und geplanten EVx-Standorte in China durch die kürzlich von CNTY unterzeichneten Verträge auf sieben, die ein Gesamtvolumen von 3,26 GWh und eine Umsatzbeteiligung von 5 Prozent vorsehen:

Vereinbarung mit der Provinzregierung von Hebei über den Bau eines EVx-GESS mit 100 MWh in Zhangjiakou, Provinz Hebei

Vereinbarung mit der Provinzregierung von Jiangsu über den Bau eines EVx-GESS mit 100 MWh in Suzhou, Provinz Shanxi

Vereinbarung mit der Provinzregierung von Gansu über den Bau eines EVx-GESS mit 200 MWh im Bezirk Jinta, Jiuquan, Provinz Gansu

Vereinbarung mit der Provinzregierung von Jilin über den Bau eines EVx-GESS mit 660 MWh in Songyuan, Provinz Jilin

Vereinbarung mit der Regierung von Xinjiang über den Bau eines EVx-GESS mit 100 MWh in Yining, Provinz Xinjiang

Chinas Energiepolitik legt fest, dass Kraftwerke für erneuerbare Energien eine Speicherkapazität von 20 Prozent ihrer Nennkapazität mit einer Mindestspeicherdauer von 2 bis 4 Stunden integrieren müssen. In jüngster Zeit wurde diese Vorgabe durch die Lithium-Ionen-Batterietechnologie erfüllt, um die zahlreichen bestehenden Pumpspeicherkraftwerken in China zu ergänzen.

Ähnlich wie bei Pumpspeicherkraftwerken ermöglicht die GESS-Technologie von Energy Vault eine wesentlich längere technische Lebensdauer und damit auf lange Sicht niedrigere Stromspeicherkosten, während sie gleichzeitig eine breitere Skalierbarkeit des Projekts, eine höhere Round-Trip-Effizienz und Sicherheitsvorteile gegenüber bisherigen Technologien bietet. Darüber hinaus und hierin ist Energy Vault einzigartig auf dem Markt werden die großen beweglichen 25-Tonnen-Blöcke, die das Speichermedium bilden, aus lokalem Erdreich hergestellt, um kohlenstoffintensiven Beton zu vermeiden. Alternativ ist die Verwendung verschiedener Abfallstoffe wie Kohleasche, Betonschutt, Bergbauabfällen und sonstiger Abfallschlamm-Materialien möglich, die andernfalls auf Deponien entsorgt werden müssten. Als eines der führenden Unternehmen in China in den Bereichen Abfallsanierung und Umweltdienstleistungen schafft die Partnerschaft zwischen China Tianying und Energy Vault viele Synergien im Bereich der Kreislaufwirtschaft, die für die Entwicklung des regionalen Marktes genutzt werden können, wie die öffentlichen Ankündigungen dieser zusätzlichen Projekte zeigen.

Wie bereits angekündigt hat das kürzlich errichtete EVx GESS in Rudong, China, für 25 MW/100 MWh planungsgemäß im Juni seinen Betrieb aufgenommen. Die EVx-Struktur ist fertiggestellt, und im September 2023 fand am Standort Rudong die offizielle "Kappungszeremonie" statt, zeitgleich mit dem Start des formellen Verfahrens für den Anschluss an das staatliche Stromnetz. Der Bau einer 4 km langen 35-kV-Freileitung zum bestehenden Umspannwerk, das den angrenzenden Windpark versorgt, ist ebenfalls abgeschlossen, während die verbleibenden mechanischen und softwareseitigen Inbetriebnahmearbeiten wie erwartet vorankommen. In Erwartung des finalen Netzanschluss- und Homologationsverfahrens wird EVx von Energy Vault das weltweit erste kommerzielle Schwerkraftspeichersystem ohne gepumpte Wasserkraft im Versorgungsmaßstab sein.

Gemäß einer früheren Ankündigung wird CNTY ein 2-GWh-EVx-System für die ersten kohlenstofffreien Industrieparks in Tong Liao in der Inneren Mongolei installieren.

"Die kürzlich unterzeichneten Vereinbarungen von CNTY spiegeln die robuste und zunehmende Marktakzeptanz unserer Schwerkraftspeichertechnologie wider, die dazu beitragen wird, Chinas wachsende Kapazität an erneuerbaren Energien zu konsolidieren, um das anhaltend starke Wachstum der Energienachfrage in China besser zu decken", so Robert Piconi, Chairman und Chief Executive Officer, Energy Vault. "Mit dem ersten EVx-System, das demnächst in Rudong in Betrieb genommen wird, fünf neuen EVx-Anlagen, die heute angekündigt wurden, sowie sieben Anlagen mit insgesamt 3,26 GWh in den ersten 18 Monaten unserer Partnerschaft haben wir einen guten Start hingelegt. Ich beglückwünsche Chairman Yan und das gesamte Unternehmen China Tianying zu ihrer Entschlossenheit, Standfestigkeit und Führungsstärke, die sie bei der Durchführung dieses Projekts durch zwei COVID-bedingte Abschaltungen im ersten Jahr unter Beweis gestellt haben, während sie zugleich eine zügige lokale Projektentwicklung vorantrieben, die China und die Welt bei unserem gemeinsamen Streben nach Kohlenstoffneutralität unterstützen wird."

Über Energy Vault

Energy Vault® entwickelt und implementiert Lösungen für die Energiespeicherung im industriellen Maßstab, die mit dem Ziel entwickelt wurden, den weltweiten Ansatz der nachhaltigen Energiespeicherung zu transformieren. Das umfangreiche Portfolio des Unternehmens umfasst proprietäre schwerkraftbasierte Speicher, Batteriespeicher und grüne Wasserstoff-Energiespeichertechnologien. Jede Speicherlösung wird von der Hardware-agnostischen Energiemanagementsystem-Software und Integrationsplattform des Unternehmens unterstützt. Das innovative Technologieportfolio von Energy Vault ist in der Branche bislang einmalig und bietet kundenspezifische Lösungen für die kurz- und langfristige Energiespeicherung, mit denen Energieversorger, unabhängige Stromerzeuger und industrielle Großverbraucher ihre Energiekosten erheblich senken und gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Stromversorgung aufrechterhalten können. Durch die Nutzung umweltfreundlicher Materialien und die Möglichkeit, Abfallstoffe zur Wiederverwendung zu nutzen, erleichtert die schwerkraftbasierte EVx-Energiespeichertechnologie von Energy Vault den Übergang in die Kreislaufwirtschaft, während sie zugleich den weltweiten Umstieg auf saubere Energie für die Kunden des Unternehmens beschleunigt. Weitere Informationen finden Sie unter www.energyvault.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens widerspiegeln und sich unter anderem auf die Geschäftstätigkeit und die finanzielle Performance des Unternehmens beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten Informationen bezüglich möglicher oder angenommener zukünftiger Betriebsergebnisse, einschließlich Beschreibungen unseres Geschäftsplans und unserer Strategien. Diese Aussagen enthalten häufig Wörter wie "antizipieren", "erwarten", "suggerieren", "planen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "prognostizieren", "schätzen", "darauf abzielen", "Vorhersagen", "sollten", "könnten", "würden", "können", "dürften", "werden" und andere ähnliche Ausdrücke. Diese zukunftsgerichteten Aussagen oder Vorhersagen beruhen auf unseren derzeitigen Erwartungen, Plänen und Annahmen, die wir angesichts unserer bisherigen Erfahrungen in unserer Branche sowie unserer Wahrnehmung historischer Trends, aktueller Bedingungen, erwarteter künftiger Entwicklungen und anderer Faktoren, die wir unter den jeweiligen Umständen für angemessen halten, getroffen haben. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren Einschätzungen, Annahmen und Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Leistungen unter Berücksichtigung der uns derzeit zur Verfügung stehenden Informationen. Es handelt sich bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen lediglich um Vorhersagen, basierend auf unseren derzeitigen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, aufgrund derer unsere tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem Änderungen unserer Strategie, Expansionspläne, Kundenpotenziale, zukünftige Geschäftstätigkeit, zukünftige Finanzlage, geschätzte Einnahmen und Verluste, prognostizierte Kosten, Aussichten und Pläne; die Ungewissheit, ob unsere Auftragseingänge und Auftragsbestände mit künftigen Einnahmen gleichzusetzen sind; die fehlende Gewissheit, dass unverbindliche Absichtserklärungen und andere Interessensbekundungen zu verbindlichen Aufträgen oder Verkäufen führen können; die Möglichkeit, dass unsere Produkte Mängel aufweisen oder angeblich mangelhaft sind oder andere Fehler auftreten; die Implementierung, die Marktakzeptanz und der Erfolg unseres Geschäftsmodells und unserer Wachstumsstrategie; unsere Fähigkeit, unsere Marke und unseren Ruf aufzubauen und aufrechtzuerhalten; Entwicklungen und Prognosen in Bezug auf unsere Geschäftstätigkeit, unsere Wettbewerber und unsere Branche; die Fähigkeit unserer Zulieferer, die für den Bau unserer Energiespeichersysteme erforderlichen Komponenten oder Rohstoffe rechtzeitig zu liefern; die Auswirkungen von Epidemien auf unser Geschäft und die Maßnahmen, die wir als Reaktion darauf ergreifen; unsere Erwartungen hinsichtlich unserer Fähigkeit, den Schutz unseres geistigen Eigentums zu erlangen und aufrechtzuerhalten und die Rechte anderer nicht zu verletzen; Erwartungen hinsichtlich der Zeitspanne, in der wir ein aufstrebendes Wachstumsunternehmen gemäß dem JOBS Act sein werden; unser zukünftiger Kapitalbedarf und die Quellen und Verwendungen von Zahlungsmitteln; unsere Fähigkeit, unsere Geschäftstätigkeit und unser zukünftiges Wachstum zu finanzieren; unser Geschäft, unsere Expansionspläne und -möglichkeiten sowie andere wichtige Faktoren, die unter der Überschrift "Risk Factors" in unserem Quartalsbericht auf Form 10-Q für das am 30. Juni 2023 zu Ende gegangene Quartal und in unserem Jahresbericht auf Form 10-K für das am 31. Dezember 2022 zu Ende gegangene Jahr erörtert werden. Diese Faktoren können von Zeit zu Zeit in den anderen Einreichungen bei der SEC aktualisiert werden. Sie finden diese auf der Website der SEC unter www.sec.gov. Von Zeit zu Zeit ergeben sich neue Risiken, und unser Management kann weder alle Risiken vorhersehen, noch können wir die Auswirkungen aller Faktoren auf unsere Geschäftstätigkeit oder das Ausmaß abschätzen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den von uns getätigten zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Sämtliche von uns in dieser Pressemitteilung abgegebenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf das Datum dieser Pressemitteilung und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Sicherheitshinweise eingeschränkt. Wir übernehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben. Lesern dieser Pressemitteilung wird nachdrücklich empfohlen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

