Dieser Welt-ETF ist so günstig, dass er jede Konkurrenz überteuert erscheinen lässt und gleichzeitig selbst fast wie ein Geschenk wirkt. Doch ist dieser Fonds auch ein gutes Investment? Mit einer Kostenquote von 0,05 Prozent ist der Amundi Prime Global UCITS ETF (Dist) der günstigste Indexfonds auf weltweite Aktien am deutschen Markt. Doch was taugt der Welt-ETF und lohnt sich jetzt ein Wechsel? Das ist der günstigste Welt-ETF überhaupt Während ...

Den vollständigen Artikel lesen ...